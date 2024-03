Maxy furto di sigarette all'Hotel Mary: 72.000 euro di refurtiva e danni

Maxy furto di sigarette al bar tabacchi dell'Hotel Mary a Campagna.

I malviventi, almeno cinque uomini incappucciati, la scorsa notte hanno fatto irruzione nell'hotel dopo aver forzato l'entrata e poi si sono precipitati nel tabacchi della struttura ricettiva riuscendo a forzare e ad aprire una sofisticata cassaforte in cui erano contenuti centinaia di pacchetti di sigarette per l'ammontare di oltre 12.000 euro arrecando danni alla cassaforte per 60.000 euro.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Greta Gentili.