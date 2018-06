Giovedì 28 Giugno 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 06:35

Sciopero della fame per chiedere più medici all'ospedale di Polla. È la decisione del responsabile del reparto di Neurologia, Pietro Greco. «Se dal prossimo primo luglio l’Asl Salerno non prenderà provvedimenti, inizierò lo sciopero della fame assicurando il mio servizio all’ospedale». Greco vuole porre l’attenzione sulla situazione, atavica, del Curto. «Sempre più medici da pensione: ma dove è il ricambio generazionale? Affrontiamo i mesi estivi in totale emergenza – scrive - in molti reparti. Credo che occorrano risposte in tempi brevissimi». Due medici andranno via dall’ospedale: una neurologa andrà a Vallo della Lucania, mentre un medico di Geriatra andrà in pensione. «Lavorerò finchè reggo – aggiunge il dottore - non assumendo cibi. Spero che altri miei colleghi dirigenti mi siano vicini perché l’ospedale è di tutti i cittadini. Si va avanti con sacrifici. È giusto rivendicare più personale, più mezzi. Noi siamo i cittadini di questo territorio».