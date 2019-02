Giovedì 28 Febbraio 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 28-02-2019 07:16

Quel venerdì 30 aprile di quasi quindici anni fa era troppo stanca per una serata fuori. Dopo una lunga giornata di lavoro nel suo negozio, aperto da poco più di un mese, insieme al suo ragazzo, aveva pensato di andare a mangiare un panino sulla Litoranea a Salerno. All’altezza della discoteca Dolce Vita, la sua vita è cambiata per sempre: un incidente stradale l’ha costretta su una sedie rotella, ma Monica Pisapia 34enne cavese non si è arresa. Oggi è sposata con il suo fidanzato di sempre, Agostino Gulmo, ha due bimbi di otto e tre anni e da qualche tempo ha accettato una nuova sfida: sfilare sulle passerelle e diventare una modella. «L’interesse per la moda, per l’estetica è diventata una vera e propria passione - spiega Monica - Oggi per me sfilare sulle passerelle, partecipare ai concorsi è un gioco». Qualche settimana fa Monica ha partecipato, insieme ad alcune sue amiche, al concorso di bellezza Wheelchair (organizzato dalle sorelle Francesca ed Ornella Auriemma) che l’ha portata fino a Domenica In per la rubrica «La prima volta» di Cristina Parodi. La sua ultima uscita pubblica è solo una delle tante vittorie e rivincite che giorno per giorno Monica si sta conquistando contro un destino che aveva provato a fermarla. «È stato difficile - racconta - da un giorno all’altro ti trovi in una vita diversa. Ti trovi a non poter più camminare. Ero nel pieno della mia vita. Avevo 19 anni. Da poco avevo terminato gli studi ed avevo aperto un’attività: un negozio di casalinghi ed articoli da regalo».Poi l’incidente: «All’epoca dell’incidente dissero che ero andata in discoteca e che avevamo bevuto. Tutto falso. Io ero molto stanca ed avevo detto al mio fidanzato (poi diventato mio marito) di voler andare a mangiare un panino. Sulla Litoranea, il mio fidanzato stava sorpassando l’auto che ci stava davanti. Quella macchina da che era in retromarcia svoltò per entrare in una stazione di servizio (per fare benzina) e ci ha preso in pieno sul mio lato e ci ha sbattuto contro un muretto». La corsa in ospedale e poi la terribile notizia: «Purtroppo anche in ospedale a Salerno non è andata bene. Le placche al titanio non erano disponibili e mi hanno impiantato quelle in ferro che non si usano neppure nel terzo mondo. Questo intervento mi ha pregiudicato ulteriori esami ed operazioni che mi avrebbero potuto dare una possibilità». Monica però ha continuato a sognare e soprattutto a voler progettare e costruire il suo futuro. Si è sposata e ha dato alla luce gli «amori» della sua vita, come adora chiamarli: due splendidi bambini. «Ho una casa come avevo sempre sognato e conduco una vita piena. Non mi fermo mai. Guido l’automobile. Accompagno da sola i miei figli a scuola come tutte le mamme. Vado in piscina. Curo la mia casa ed anche per questi ritmi mi mantengo in forma». La bellezza di Monica, il suo sguardo profondo, il suo dolce sorriso sono il frutto di un’esistenza serena. «Ripeto una vita vissuta in pieno. Non voglio limitarmi anche per questo ho intrapreso una nuova sfida: la moda e l’opportunità di fare la modella. Mi piace molto curarmi da un punto di vista estetico e sfilare sulle passerelle. In questi giorni ho ricevuto tante dimostrazioni di affetto». Monica è pronta a tornare presto sulle passerelle. La sua famiglia è sempre con lei. «Devo dire la verità mio marito, qualche volta non riesce proprio a nascondere la sua gelosia, ma mi è sempre vicino e mi sostiene»