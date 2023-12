Musica alta oltre l’orario consentito, i portoni e le strade a ridosso della piazza trasformati in orinatoi, auto in controsenso, una mega rissa esplosa davanti ai locali e le ordinanze sindacali in gran parte disattese. Ancora una volta la movida nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, a Vallo della Lucania, va oltre il consentito. Le festività di Natale per le famiglie che vivono a ridosso del centro cittadino si sono trasformate in un caos infernale. «Nulla contro il sano divertimento - ribadiscono alcuni cittadini - e comprendiamo che i titolari dei locali debbano lavorare soprattutto in questi giorni di festa con i giovani che hanno voglia di divertirsi, ma quello a cui abbiamo assistito è andato ben oltre il rispetto delle regole e il buon senso».

Un’ordinanza firmata dal sindacoproprio per andare incontro alle esigenze deiconsente in queste festività di lavorare e fare musica fino alle tre del mattino. Ma piazza Vittorio Emanuele dove insistono diversi locali della movida è stata trasformata in una. Lo sballo, secondo quanto riferito dai cittadini, è andato davvero oltre. La musica è andata nettamente al di sopra dei decibel consentiti ed ha fattofinanche i. «Non è stata spenta alle tre - riferiscono i cittadini - che è già un limite abbastanza comodo». A sollevare lesoprattutto la musica alta oltre 80 decibel, un limite a rischio per l’apparato uditivo e, secondo il piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Vallo, nettamente al di sopra del limite in deroga per particolari eventi, fissato a 70 decibel. Nonostante ila musica è praticamentenelle ultime serate tanto da far partire diverse telefonate alle

APPROFONDIMENTI Salerno, la stretta di Natale: stop a fuochi, vetro e musica live per il brindisi della Vigilia Il monito di De Luca ai ragazzi: «Guardatevi dalle logiche del branco» Movida, sferzata De Luca: «A Salerno un turismo d’élite, basta con la cafoneria»

«La movida - ribadisco alcuni cittadini - è sicuramente un fiore all’occhiello di Vallo della Lucania che è diventata meta di tanti ragazzi provenienti da tutto il comprensorio cilentano, ma troppe volte assistiamo ad un movimento di giovani senza freni e con le ordinanze sindacali puntualmente disattese». A preoccupare anche la non osservanza dei divieti di somministrazioni alcoliche a giovani e giovanissimi. Facile quindi ritrovarsi in una situazione in cui è facile sfuggire ad ogni controllo di ordine e sicurezza. Nelle ultime serate una mega rissa è esplosa proprio nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, la lite è andata avanti per oltre un’ora tra ragazzi di una nota località balneare.

Scene che stonano col sano divertimento e che vanno oltre i tradizionali festeggiamenti per il Natale. Ora l’attesa é concentrata sulla vigilia di Capodanno.