Muore per covid un pensionato di San Gregorio Magno. Aveva 72 anni e prima di contrarre il virus, pur con una patologia cardiaca non grave, aveva una vita piena con la propria famiglia. Sembrava anche poter superare tutto per sintomi inizialmente non gravi. Poi i problemi si sono acuiti e si è reso necessario il trasferimento in ospedale, ad Oliveto Citra, perché potesse essere tenuto meglio sotto controllo. Qualche giorno fa il pensionato è stato portato in rianimazione ed intubato, le sue condizioni di salute si erano aggravate parecchio. Il virus aveva attaccato irrimediabilmente i suoi polmoni fino a fargli perdere la vita. A darne notizia è l'amministratore sulla pagina social. È la prima vittima in questo Comune.

