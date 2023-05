Nascerà a Campagna il centro sportivo federale della Fidasc per la cinofilia

Nascerà a Campagna il centro sportivo per la cinofilia realizzato dalla Fidasc, Federazione italiana discipline con armi sportive da caccia, e dal Comune.

Dopo aver ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro, sono stati affidati i lavori per la realizzazione del centro federale campagnese, che rappresenterà un unicum in Campania.

Il Presidente nazionale della Fidasc, Felice Buglione, ha sottolineato l’importanza di questa opera, l’unica in regione ad aver avuto i fondi.

Per il Presidente provinciale della Fidasc, Luca D'Ambrosio, si tratta di «un progetto che parte dal lontano 2016, con la realizzazione del Centro Federale di Campagna. Il centro sportivo polivalente sorgerà in un’area di 22 mila metri quadrati e permetterà a Campagna di ospitare importanti manifestazioni sportive, come il campionato mondiale di Agility Dog che accresce l'immagine della città in Italia e nel mondo».