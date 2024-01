Nocera, decapitate statue e oggetti religiosi

Un gruppo di ragazzini la notte scorsa hanno distrutto alcune statue raffiguranti figure religiose e devastato un’area adiacente l’ingresso secondario della stazione centrale di via Astuti a Nocera Inferiore. A terra hanno lasciato un san Padre Pio decapitato, una Vergine sfigurata, alcuni angeli a cui hanno spaccato le ali. L’opera di devastazione è poi continuata distruggendo cespugli decorativi e fiori. La scoperta è stata fatta questa mattina dai residenti di un edificio che affaccia sul piazzale ed utilizzato come area di sosta.

«Purtroppo – ha raccontato Andrea Vagito – non è la prima volta che accade anche se quello di oggi è un gesto estremamente grave.

Chiederò all’amministrazione comunale di prendere provvedimenti installando delle telecamere di videosorveglianza».

Amareggiato il sindaco Paolo De Maio. «Questo episodio – ha detto - si somma ad altri avvenuti nei giorni scorsi come l’incendio di una luminaria natalizia e gli alberelli danneggiato nelle strade del centro. Posizioneremo delle telecamere per monitorare quella zona della città ma è necessario che tutti facciano la loro parte, genitori, scuola, società civile, per comprendere il disagio di questi ragazzi. Questi episodi vanno denunciati per sensibilizzare i cittadini».