Abusi nel parco del Cilento, blitz dei Forestali: scatta il sequestro

Ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per un'opera abusiva realizzata in località Picarielli, a Perdifumo. L'ordine di ripristino dello stato dei luoghi fa seguito al sequestro eseguito dai carabinieri forestali di Castellabate, diretti dal maresciallo Giovanni Saviello. I militari forestali hanno accertato, infatti, la realizzazione di una pista in terra battuta, lunga oltre 100 metri e larga circa 6 metri, mediante scavi di sbancamento e riprofilatura del terreno originario, senza le necessarie autorizzazioni. Ora i proprietari dell'area avranno 90 giorni di tempo per provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.