Ha rischiato di annegare con il figlioletto di pochi mesi tra le braccia nel mare Bandiera Blu di Santa Maria di Castellabate. Ma l'intervento tempestivo dei bagnini del Grand Hotel Santa Maria ha evitato un tragico epilogo lungo la spiaggia del Pozzillo, tra San Marco e Santa Maria di Castellabate. L'uomo stava con il figlioletto a riva quando è stato improvvisamente risucchiato dalla corrente, che gli ha fatto perdere il bimbo in acqua. La scena non è passata inosservata ai bagnanti e ai bagnini della nota struttura ricettiva che si sono catapultati in acqua, riuscendo a recuperare sia il bambino che il papà. Giunti a riva, il genitore, visibilmente spaventato, ha ringraziato tutti coloro che l'hanno aiutato, evitando così che una tranquilla vacanza potesse sfociare in tragedia.

