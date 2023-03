Piano triennale delle opere: più strade per Battipaglia

Una nuova Battipaglia, con strade più belle e sicure. È questo, a ben vedere, il risultato del nuovo Piano triennale delle opere che l’Amministrazione guidata da Cecilia Francese ha adottato nei giorni passati. Un piano che, complessivamente, prevede una spesa di 33 milioni e 286 mila euro.

Il primo anno, quello in corso, la spesa sarà piuttosto contenuta. Appena 4 milioni e 616 mila euro, che se ne andranno principalmente in manutenzione stradale. A questo scopo, Francese e i suoi hanno previsto uno stanziamento di 1,5 milioni di euro. Un’altro milione di euro, poi, sarà adoperato per la messa in sicurezza di via Serroni Alto, strada già sede di incidenti stradali mortali. Nel quartiere Belvedere, invece, sarà realizzato un collegamento stradale tra via Monsignor Vicinanza e via Ligabue, con annesso parcheggio, per una spesa complessiva di 300 mila euro. Nel budget del 2023, inoltre, è prevista la manutenzione dello stadio “L. Pastena” per cui è previsto un intervento di 200 mila euro. Ultimo, ma non meno importante, l’Amministrazione Francese conta anche di spendere 75 mila euro per rendere la rotatoria autostradale di Battipaglia più bella: nel grande spazio al suo centro, infatti, il Comune metterà a dimora degli alberi e un monumento alle attività rurali e alla produzione di mozzarella.

Nel 2024, il secondo anno del Piano, è invece prevista una spesa più corposa. In totale saranno impegnati 20 milioni e 170 mila euro, la maggior parte dei quali impegnati nel miglioramento del collegamento tra l’uscita autostradale di Battipaglia e l’aeroporto di Pontecagnano “Salerno Costa d’Amalfi”. Con l’opera, per cui saranno spesi 15 milioni di euro, si razionalizzerà il collegamento tra via Fosso Pioppo, la Sp 135 e via Antico Cilento fino all’aerostazione. Accanto a quest’opera, per la somma di 5 milioni di euro, sarà finalmente realizzato il collettamento delle acque meteoriche nel quartiere Sant’Anna.

Per l’ultimo anno del Piano, il 2025, sono due le opere previste, per una spesa complessiva di 8,5 milioni di euro, ed entrambe di grande importanza strategica. La prima riguarda il tanto atteso collegamento Belvedere a Bellizzi. Da anni, infatti, si attende un’alternativa alla trafficata via Belvedere e, a tal proposito, l’Ente ha messo a budget un intervento da 3,5 milioni di euro. Il secondo e ultimo intervento, invece, riguarda il collettamento delle acque meteoriche nel quartiere Taverna, per cui è previsto un altro intervento da 5 milioni di euro.