Pollica, ritorna il pediatra dopo quattro anni di assenza

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2018 16:35

Pollica riavrà, dopo ben quattro anni, nuovamente un pediatra. La nuova sede, ospitata presso il Saut di Acciaroli, sarà aperta dal prossimo 20 gennaio. A garantire il servizio sarà la dottoressa Natalizia Greco. Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi lo stesso sindaco di Pollica, Stefano Pisani, che si è battuto per riavere il presidio medico per i bambini, perso dal comune cilentano dopo la morta della dottoressa Biancarosa Marrocco. Il lungo iter si è concluso con il riconoscimento di zona carente straordinaria di pediatria da parte dell’Azienda Sanitaria Locale e, quindi, con la consequenziale riapertura dell’importante presidio sanitario per i più piccoli.