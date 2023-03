Salerno, altri 12 veicoli green nel parco auto di Poste Italiane: «La provincia più green della Campania»

Poste Italiane, da oggi a Salerno e provincia sono operativi 12 nuovi veicoli a basse emissioni che si aggiungono ai 53 mezzi elettrici e 90 ibridi già presenti sul territorio per la consegna dei pacchi e della corrispondenza. Grazie all’ultima integrazione del parco auto salernitano, che conta in totale 288 unità, il numero di mezzi green (155) supera quelli tradizionali (133) rendendo buona parte del processo di recapito ecosostenibile e attribuendo a Salerno il primato di provincia più green in Campania.

I veicoli prima di entrare a far parte della flotta di Poste Italiane sono stati modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale; ad esempio, in alcune macchine, il sedile passeggero è dotato di un particolare allestimento per l’alloggiamento delle cassette o di particolari scaffalature per il trasporto dei pacchi. Altri ancora hanno accessori ad hoc per la mission di Poste Italiane, come il sistema Keyless Entry&Start per il riconoscimento a distanza del conducente. Grazie a questa tecnologia, le portiere e il portellone si sbloccano automaticamente, facilitando il lavoro degli operatori.

Il rinnovo della flotta aziendale in ottica sostenibile è uno degli obiettivi del piano industriale ’24 SI’ dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, e proseguirà per tutto il 2023. Al momento sono 13mila i veicoli green che Poste ha messo su strada, per arrivare nel 2024 ad un totale di 17.000.