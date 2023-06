«Il Dipartimento di Sicurezza del ministero dell’Interno, grazie all’intervento del ministro Matteo Piantedosi, ha disposto l’arrivo di altre forze di polizia in città in vista della stagione turistica che vede il Salernitano tra le mete preferiti di visitatori stranieri e italiani». L’annuncio è del questore di Salerno Giancarlo Conticchio che annuncia l’arrivo, a giorni, di «venti poliziotti che saranno dislocate non soltanto per la città capoluogo ma anche da Battipaglia verso il Cilento». Quindi: «In più stiamo potenziando i servizi di controllo del territorio non solo nella città capoluogo ma anche in Costiera amalfitana con pattuglie del Reparto prevenzione Crimini: questo a dimostrazione del fatto che al centro della nostra attenzione c’è la sicurezza dei cittadini».

Questore Conticchio, in questi giorni tiene banco la richiesta di aiuto dei sindacati della polizia municipale ed anche quella del sindaco Vincenzo Napoli: hanno chiesto maggiore sicurezza sul lungomare...

«Ritengo che il lungomare sia ben presidiato oltre che dalle forze di polizia anche dai militari impegnati nell’operazione Strade sicure. Non dimentichiamo che a garantire la sicurezza di quest’area c’è anche il concorso della polizia locale che ha come compito primario proprio quello della sicurezza urbana e la sicurezza urbana deve svolgerla attraverso il pattugliamento delle aree cittadine, tra queste rientra anche il lungomare. Come polizia giudiziaria gli agenti della municipale hanno tutti i compiti che il codice di procedura penale rilascia: dalla segnalazione delle notizie reato alla prevenzione e gestione dei reati. Certo, quando i reati stanno per avere ulteriori e gravi conseguenze la polizia municipale deve chiedere aiuto alle altre forze di polizia. Cosa, questa, che già avviene normalmente. È stato così che la scorsa settimana quando sono intervenuti per una lite tra extracomunitari hanno chiesto l’aiuto delle altre forze di polizia. Sul posto è arrivata una nostra pattuglia e insieme le due forze di polizia hanno arrestato un extracomunitario armato di coltello per tentato omicidio. Certo, alcuni agenti della municipale hanno riportato delle lesioni ma questo rientra nei rischi quotidiani di tutti noi delle forze di polizia».

Il sindaco Napoli ha chiesto la convocazione di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica...

«Il prefetto Russo si è dimostrato sensibile a questa richiesta e nei prossimi giorni ci riuniremo: affronteremo con tranquillità l’argomento e vedremo di mettere in campo ulteriori correttivi. Ritengo, e lo dico ancora una volta, e sottolineo ancora una volta, che Salerno è una città sicura...I reati commessi vengono scoperti... Certo, qualcuno potrebbe obiettare anche la commissione di un reato può essere una sconfitta sotto il profilo della prevenzione ma noi metteremo più uomini in strada proprio per garantire la sicurezza dei cittadini salernitani».

Sul lungomare, però, ci sono anche le telecamere...

«È un argomento del quale preferisco non parlare... Ciò che mi viene da sottolineare è che noi siamo sempre molto sensibili alle istanze dei cittadini. E proprio dai cittadini che passeggiano sul lungomare non ci arrivano segnalazioni riguardo a situazioni di pericolo».

Cosa segnalano i cittadini ultimamente?

«La necessità di avere più illuminazione nei quartieri dove manca, soprattutto quelli periferici. Istanze che noi stiamo girando all’amministrazione comunale. Voglio anche ricordare a tutti che la polizia di Stato ha una applicazione, YouPol, che consiglio di scaricare per segnalare le emergenza in tempo reale ed anche in forma anonima».

Questore, i sindacati della polizia municipale hanno segnalato la presenza di spacciatori sul lungomare. La situazione è così critica?

«No, sul lungomare no. Lo spaccio si è trasferito nei quartieri interni del capoluogo».

Di recente la polizia di Stato ha incrementato i controlli proprio nelle zone periferiche...

«Sì, soprattutto al rione Petrosino e proprio per dare una percezione di maggiore sicurezza ai cittadini che ci stanno ringraziando. La maggior parte delle persone che vive in quella zona è onesta: sono cittadini che la mattina si svegliano per andare a lavorare e sono infastiditi da certe presenze...».

C’è un problema di criminalità a Salerno oppure sono giovani alla testa calda?

«I giovani con la testa calda ci sono e li stiamo monitorando. Ma spesso hanno cattivi esempi dai genitori: sono loro che devono riappropriarsi del loro di educatori per dare l’esempio. Abbiamo anche individuato il possibile responsabile dei furti con scasso agli operatori commerciali della zona orientale. Stiamo approfondendo le indagini ma già sappiamo che si tratta, presumibilmente, di una persona che ha problemi con la droga, Anche i negozianti devono stare tranquilli».