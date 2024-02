Salerno, il questore sull'aggressione alle forze dell'ordine: è mancato il rispetto per lo Stato

Dopo l'aggressione a quattro poliziotti e a quattro carabinieri, dura anche la reazione del questore di Salerno, Giancarlo Conticchio.

«Ieri è accaduta una pagina non bella per Salerno perché le uniformi non si toccano - ha ribadito il questore - lo Stato era rappresentato da poliziotti e carabinieri che hanno riportato prognosi fino a sette giorni. Gli autori di questa vicenda sono stati arrestati ma si tratta di un fatto grave che deve porre l'attenzione su queste fenomenologie. All'atto del controllo bisogna avere rispetto per l'uniforme è mancato rispetto dell'autorità».