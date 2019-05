Venerdì 17 Maggio 2019, 06:30

Cinque rapine tra la Valle dell’Irno e Salerno. In quattro ad agire, due minorenni, esecutori materiali con tanto di coltello, e due maggiorenni, Angelo Pitisci e Raffaele Aniello Greco, di 19 e 20 anni, a fare da palo in auto, pronti alla fuga. Sono stati arrestati ieri dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, agli ordini del luogotenente Mancusi, dopo un’indagine coordinata dal sostituto procuratore a Nocera Inferiore, Donatella Diana. I due maggiorenni, residenti a Pellezzano e Baronissi, sono finiti ai domiciliari. Le posizioni dei due minori sono invece nelle competenze della procura per i minorenni di Salerno: per loro l’ingresso in una comunità in stato d’arresto. Provenienti da buone famiglie, sono tutti incensurati.