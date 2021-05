Una rissa, poi la violenza. Terrore a Sarno in pieno centro. E' accaduto intorno alle 21:45 nel centro storico, in via Laudisio, dinanzi ad un bar. Una rissa scoppiata da cittadini extracomunitari degenerata in pochi minuti. Prima sono volati cocci di bottiglie, poi è spuntata un'ascia.

Colpi scagliati contro un uomo che è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, due ambulanze del 118.

I feriti, non in gravi condizioni, sono stati trasportati all'ospedale. Si indaga per capire cosa sia accaduto ed i motivi all'origine della violenza esplosa in strada tra i passanti. Saranno analizzate anche le immagini del sistema di videosorveglianza.