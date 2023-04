Rissa a Positano, scattano i divieti di ritorno per i cinque responsabili delle violenze

Rissa di Positano del 25 aprile, scattano i provvedimenti. Gli autori della rissa, di cui tre fratelli provenienti da Ottaviano e due dall'Agro, ricordiamo,hanno tutti riportato lesioni ma soprattutto, con la condotta violenta, hanno messo in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e pertanto il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, nell’ambito dell’azione di contrasto ai reati che destano particolare allarme nell’opinione pubblica, ha adottato nei loro confronti il provvedimento di Divieto di Ritorno nel Comune di Positano per la durata di anni 2 per tre soggetti e per la durata di anni 3 nei confronti degli altri due i quali, attesi i pregiudizi di polizia già esistenti a loro carico, sono stati destinatari anche del provvedimento di avviso orale.