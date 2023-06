Salerno, bufera social per il libro sul Napoli: annullata la presentazione di Quagliariello

L’appuntamento era stato fissato per il 29 giugno, alle 18.30, nella pinacoteca provinciale di via Mercanti, a Salerno. L’ex ministro Gaetano Quagliariello avrebbe dovuto presentare il suo libro «Scusa papà ma tifo Napoli» (Rubettino editore), il racconto di come conciliare l'amore per il Napoli con quello per un padre juventino. L’evento, però, è stato annullato. Già, perché Roberto Celano, consigliere comunale d’opposizione e storico uomo di Forza Italia – dunque nella stessa area politica di Quagliariello per un bel periodo – ha acceso la miccia della polemica definendo la presentazione del libro «assolutamente inopportuna» in quanto, a suo dire, poteva essere percepita come «una provocazione dai tifosi della Salernitana». Tanto più che l’evento era stato previsto «a pochi passi dal luogo in cui nacque la Salernitana».

Dopo l’annullamento della presenza di Maurizio de Giovanni, a Salerno Letteratura Festival, la cui presenza era stata contestata dal consigliere d’opposizione Antonio Cammarota, tocca ora a Gaetano Quagliariello. Ad annunciare l’annullamento della presentazione del libro è Amleto De Silva, che con Quagliariello avrebbe dovuto dialogare nel corso dell’evento: «Una presentazione di un libro, innanzitutto, deve essere una festa, e quando arriva qualcuno a rovinarla, è inutile farla».

Con tanto di precisazione: «Nessuno ha costretto nessuno ad annullare alcunché. Non c'entra Salerno, non c'entra la Salernitana. Semplicemente, riteniamo che la presentazione di un libro non debba accodarsi a polemiche precedenti».