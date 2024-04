Pontecagnano Faiano, festa per i 25 anni del Seminario e la visita di Giovanni Paolo II

Inizieranno giovedì i festeggiamenti per il XXV del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II.

Il primo appuntamento è per il 18 Aprile alle 19 con la Santa Messa e l'inaugurazione dell'esposizione «Seminario in mostra» sulla storia di Giovanni Paolo II e del Seminario.

La mostra prevede 58 fotografie storiche sull'edificazione del Seminario, 8 pannelli espositivi, 15 giornali del 1999 e riprese della visita del Papa.

I festeggiamenti si concluderanno nel mese di ottobre: il 21 si terrà la Lectio Magistralis sulla "Teologia del corpo di Giovanni Paolo II", tenuta da Monsignor Melina, con i primi vesprei solenni del vescovo di Salerno, monsignora Andrea Bellandi, e il 22 ottobre ci sarà il Solenne Pontificale presieduto dal Cardinale Robert Sarah.