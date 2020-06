È stato premiato, con il conferimento di un encomio solenne del Comune di Battipaglia, l’Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Giovanni Ricca, che nel 2018 salvò un bambino di tre anni da morte certa.



A consegnare il riconoscimento è stata la stessa prima cittadina di Battipaglia, Cecilia Francese, che ha provveduto a insignire anche altri membri delle forze dell’ordine. In particolare, a Ricca è stato riconosciuto l’encomio perché una sera del luglio 2018 evitò che un bambino di tre anni si lanciasse da un’altezza di circa sei metri. Il piccolo, B.A., era rimasto senza custodia, dopo che il padre era sprofondato nel sonno a seguito di un’intensa giornata di lavoro nei campi. Allarmati dalla vista del bambino che già scalava la ringhiera del balcone, alcuni residenti del rione Stella di Battipaglia chiamavano il commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia.



Sul luogo sopraggiungeva immediatamente un mezzo, nel quale si trovava per l'appunto Ricca. Dopo aver raggiunto l'abitazione dove si trovava il bambino, l'Assistente Capo provvedeva a sfondare la porta e a mettere in salvo il bambino. Per questo suo gesto, Ricca ha ricevuto un encomio anche da parte del capo della Polizia, Franco Gabrielli.