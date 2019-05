Sabato 25 Maggio 2019, 03:40

Era stato coinvolto nell’inchiesta dell’Antimafia che, scattata nel 2016, aveva sgominato un gruppo che aveva organizzato un giro di scommesse clandestine e di trasferimento di valori tra la Campania, la Basilicata e la Calabria. Assolto Donato Salerno, all’epoca dei fatti finanziere in servizio al Tribunale di Salerno. La sentenza, che segna la fine di un incubo per l’imputato assistito dall’avvocato Michele Sarno, è stata pronunciata ieri dal gup del tribunale di Salerno Maria Zambrano all’esito del rito con il giudizio abbreviato. Assolti anche Massimo Santaniello, Luigi Santaniello, Carmela Coppola e Maurizio Marino. Condannati, infine, con pene tra gli 8 mesi e un anno e mezzo di reclusione, Andrea Grimaldi, Antonio Pascale, Gaetano Mariniello e Francesco Airò.Orchestrata tra Pagani, Angri, Nocera Inferiore, Scafati, Sant’Egidio, San Valentino Torio, Castel San Giorgio, Roccapiemonte e poi Salerno, con una rete di contatti che si spingevano all’estero, dove c’erano i server e dove sarebbero finiti i soldi, l’operazione registrò un ridimensionamento delle contestazioni già in fase di interrogatori, con le memorie difensive e gli approfondimenti che diedero il via alle scarcerazioni e ai dissequestri di numerosi bar e punti scommesse.