Mercato San Severino, festa d'estate al Secondo Circolo con 130 bambini

Suggestioni, creatività e tante emozioni per la chiusura del piano estate 2023 del Secondo Circolo di Mercato San Severino. Sabato si è conclusa l’esperienza didattica degli oltre 130 bambini coinvolti in un progetto estivo, pensato tutto per loro. Un tripudio di colori, musica, canti, recite, percorsi motori, piccole cronache giornalistiche e danza, il tutto svoltosi presso il Boschetto di San Severino, dove sono stati realizzati sei percorsi laboratoriali, in cui gli alunni sono stati autori ed interpreti delle proprie performance.

Il filo conduttore è stato quello della rinascita, simboleggiato dal fiore di loto, scelto come protagonista di questo viaggio di conoscenza che i bambini, all’inizio dell’evento, hanno posto ognuno con un colore diverso nella propria postazione. Venti i docenti e tutor impegnati in tre settimane di attività laboratoriali che hanno curato percorsi di arte, motoria, orto, musica, giornalismo, lingua inglese e teatro.

Un potpourri di opportunità formative che hanno portato gli alunni a realizzare: un orto sinergico, piccole grandi opere d’arte con fiori e ortaggi, un tg web e un giornalino tutto dedicato al piano estivo, così come piccole rappresentazioni teatrali e belle interpretazioni musicali.

Un progetto portato avanti con il cuore, che vede sempre in prima linea la dirigente Anna Buonoconto. «Le molteplici attività dedicate al nostro piano estate – afferma la dirigente – hanno permesso ai bambini di sperimentare nuovi apprendimenti, divertendosi, all’interno di un ambiente a loro noto, ma vissuto in modo diverso rispetto alle attività ordinarie della scuola. Grande impegno e collaborazione anche tra i docenti, oltre che con le associazioni esterne che hanno consentito di arricchire la nostra offerta formativa. Siamo tutti soddisfatti per questa esperienza educativa e vedere i bambini che vengono a scuola felici anche in estate riempie di gioia». Un grande successo che permette alla scuola di aprire pagine piene di colori ed entusiasmo per i propri bambini, anche in estate.