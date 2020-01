Ultimo aggiornamento: 07:01

Aggressioni al fratello per avere soldi, ma anche la sua scheda del reddito di cittadinanza , raggiunto tempo prima da una richiesta di giudizio immediato da parte della Procura di Nocera Inferiore . Le accuse erano maltrattamenti, tentata estorsione e lesioni, commesse in un periodo cominciato alla fine del 2016. Comportamenti che gli costarono anche un divieto di avvicinamento, a firma del tribunale, dopo la denuncia del familiare.Diversi gli episodi raccolti dagli inquirenti, durante le indagini, con l’imputato che avrebbe più volte preso a calci e pugni il fratello, oltre a danneggiare mobili e altri oggetti della casa, per farsi consegnare piccole somme di denaro che, secondo le accuse, serviva a comprare sostanze stupefacenti.. E la reclamò attraverso minacce esplicite, colpendolo con un violento pugno che gli causò la perdita di un dente. Di nuovo, dopo un nuovo litigio, distrusse con a calci la porta di una stanza di casa, afferrando poi il fratello al viso per minacciarlo di non chiamare i carabinieri.