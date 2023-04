Agropoli, radumo scout per pulire le spiagge e il lungomare

Domani è in programma la pulizia delle spiagge di Trentova e del lungomare San Marco a cura del gruppo scout Agesci Agropoli 1 “Bruno Di Luccio”, in collaborazione con il Comune di Agropoli e con le organizzazioni Libera, Legambiente, UDS, Volontari del mare, Forum dei giovani di Agropoli.

L’iniziativa, dal titolo “Scout & co. uniti contro l’inquinamento”, è aperta alla cittadinanza e a quanti volessero partecipare. Prenderà il via alle 9 presso piazza Gallo e proseguirà nell’arco della giornata, per cui si consiglia di portare borraccia e pranzo a sacco. In caso di condizioni meteo avverse, l’attività verrà sospesa e rinviata ad una prossima data, di cui verrà data tempestiva comunicazione.