Strada chiusa da oltre 10 anni tra Montecorice e Perdifumo: aggiudicati i lavori

Sono stati aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza dei due ponti presenti lungo la strada provinciale 94 che collega Montecorice con Perdifumo.

La Provincia di Salerno ha affidato, infatti, l’esecuzione degli interventi che consentiranno di rendere nuovamente percorribile una strada chiusa da oltre 10 anni. I lavori sono stati finanziati per circa 620mila euro. A redigere il progetto è stato il Comune di Montecorice.

«Questa arteria era stata chiusa ormai da dodici anni per cedimenti localizzati nei tratti dei due ponticelli, causando parecchi disagi, in particolar modo ai cittadini e commercianti dei paesi collinari» spiega il consigliere comunale Pasquale Tarallo.

I due ponti, infatti, rappresentano il pericolo maggiore lungo la sp 94 visto che presentano dei cedimenti in più punti. Di recente, seppure a piedi, in prossimità di uno di essi, una persona è caduta nel burrone sottostante, riportando diversi traumi. «Siamo dovuti partire da zero, puntando alla riapertura dell'arteria, optando per un progetto che si focalizzasse sul ripristino dei due ponticelli, in linea con il “Decreto Ponti” del 2021» conclude il vice sindaco Ciro Cozzolino.