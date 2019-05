Sabato 25 Maggio 2019, 06:35

Si è avvicinato a un gruppo composto da tre ragazzine, tutte di circa 12 anni, e ha chiesto a una di loro di salire in auto offrendogli una cospicua somma di denaro in cambio.Alla guida della vettura, un 35enne del Vallo di Diano, residente in un paese dell’area nord, denunciato per minacce (per ora) e sul quale c’è un’inchiesta in corso. Le ragazzine, alunne di prima e seconda media, sono fuggite e hanno raccontato ai genitori quanto avvenuto in pieno giorno. È stata quindi sporta denuncia ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso, informando, ovviamente, le autorità giudiziarie. Si stanno cercando di scoprire le intenzioni del 35enne, soprattutto se potevano avere uno sfondo sessuale. Da quanto trapela, il sospetto è forte e gli accertamenti in corso. Sono state raccolte diverse testimonianze e si sta cercando di capire se possono esserci altri casi simili, con protagonista la stessa persona. L’episodio raccontato nella denuncia è avvenuto lungo una strada, nei pressi di un parco giochi, ma a quanto pare la vettura usata dall’uomo e la sua offerta di denaro per far «fare un giro» alla ragazzina in questione è avvenuta anche in altri luoghi del paese, frequentati sempre da ragazzine.I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina si stanno muovendo con estrema discrezione, stanno valutando tutti gli aspetti di questa vicenda e si stanno muovendo con discrezione, sopratutto in tutela delle presunte vittime. Una situazione che comunque in paese ha creato particolare attenzione, e anche preoccupazione nei genitori. Occorre allo stesso tempo sottolineare il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, per chiarire ogni aspetto di questa vicenda.