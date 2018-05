Venerdì 18 Maggio 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 06:45

OLIVETO CITRA - Aveva 25 anni, ieri era il suo compleanno, abitava a Oliveto Citra. Da un anno si era sposata con Vito e aveva ancora sul viso il sorriso di quel giorno. Un sorriso che resterà lì, fermatosi per un assurdo destino. Yolanda Vece è morta per un incidente domestico. Voleva sistemare un vaso di cemento su un muretto. Aveva preso una scala, era salita sopra. Lo aveva fatto dopo che alcuni parenti erano andati via da casa sua. Un pomeriggio tranquillo, pensando al compleanno da festeggiare con i familiari, organizzata di tutto punto. Ma quella scaletta l’ha tradita. Era in bilico forse e la giovane è caduta. Un piolo l’ha colpita al collo ed il vaso che stava sistemando le è caduto addosso.Nel tentativo di aggrapparsi a qualcosa lo ha tirato a sé, finendo sul suo capo, sul lato sinistro, provocando una frattura al cranio. Erano le 20 di mercoledì scorso, ora di cena. Suo marito stava per tornare e quando è arrivato nella loro casa col profumo di mobili nuovi ancora evidente, l’ha trovata in una pozza di sangue. Nessuna speranza per la sua giovane sposa, inutile la corsa in ospedale. Nessuna speranza per quel bimbo che da cinque mesi aveva in grembo. Perché la giovane sposa, che aveva iniziato la sua nuova vita di coppia da poco, stava per diventare famiglia davvero, con quel pargolo atteso e tanto desiderato che occupava i propri sogni. Ma quel pargolo lo ha portato con sè per sempre, insieme al suo sorriso. Dalle telecamere di sorveglianza della casa si è effettuata la ricostruzione di quanto accaduto. Quelle immagini hanno evidenziato un maledetto incidente. Il resto, l’esame esterno fatto in ospedale e la ricostruzione delle forze dell’ordine, solo un necessario rito per le indagini.