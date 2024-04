Tramonti, incidente scontro frontale tra due auto: traffico in tilt sul Valico di Chiunzi

Incidente stradale in orario di punta su una delle arterie più trafficate della Costiera Amalfitana. Il sinistro in cui sono rimasti coinvolti due veicoli è avvenuto poco prima delle 17 sulla Strada provinciale che unisce la Divina all'Agri Nocerino Sarnese.

Qui, poco oltre il valico di Chiunzi, in direzione Corbara, due auto, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente senza per fortuna causare conseguenze agli occupanti. Si tratta di una utlitaria e di una berlina che hanno riportato danni all'avantreno.

Inevitabilmente la circolazione è andata in tilt con lunghe code formatesi in entrambe le direzione. Sia sul versante di Tramonti, compreso quello confluente da Ravello verso il Valico, che in risalita dall'Agro verso la Costiera.