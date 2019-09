Sabato 7 Settembre 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2019 07:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EBOLI - Mezzogiorno di fuoco al rione Paterno. Due balordi truffano un’anziana sottraendole 5mila euro. È accaduto nella tarda mattina di ieri. La dinamica è pressoché conosciuta. I due si sono fiondati sull’uscio della donna, hanno bussato e le hanno raccontato di essere amici di suo nipote che, disgraziatamente, aveva avuto problemi a seguito di un incidente. Per risolvere la faccenda attraverso l’avvocato, loro conoscente, sarebbe bastata una somma in denaro. L’anziana, spaventata per le sorti del nipote, si è precipitata a racimolare quello che aveva a disposizione. Ovviamente, tutto quello che i due le hanno raccontato era falso. Per fortuna i vicini di casa hanno sentito la conversazione sul pianerottolo e hanno cominciato ad urlare, intimando ai due di andar via e facendo capire alla donna che stava interloquendo con due truffatori. Sul posto sono giunti i carabinieri, che sono riusciti ad arrestare uno dei due malintenzionati e a recuperare parte del bottino. Ore si cerca il complice.