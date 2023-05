Ottiene la somma di 71mila euro, dopo aver promesso ad una madre e una figlia di aiutarle nel riscatto di una casa popolare a Cava de’ Tirreni, all’interno della quale le due donne già vivevano da tempo. In realtà era un imbroglio.

Giorni fa, un 40enne è stato sottoposto all’, perché accusato died. Ieri mattina è comparso dinanzi al gip, assistito dal legale, scegliendo di avvalersi dellarispetto alle accuse mosse. Su di lui risultano esserci alcuni precedenti. Ilha disposto ildi un conto corrente, a lui intestato, sul quale sarebbero confluiti, a più riprese, diverse somme di denaro fino ad un massimo di 71mila euro. L’indagine nei suoi riguardi era partita dopo ladell’anziana, che insieme alla figlia è assistita dal legale. In sostanza, la donna sarebbe stata avvicinata dall’uomo, che si era, promettendo di aiutarla nel riscatto della. Una pratica che può essere eseguita, in realtà, solo quando viene pubblicato il bando dal comune e presentata apposita domanda, alla quale viene allegata la documentazione familiare e reddituale richiesta. Stando alla denuncia, l’indagato sarebbe apparso convincente nello spiegare l’aiuto che avrebbe fornito a mamma e figlia, promettendo persino uno sconto nell’esecuzione della pratica. Le due si sarebbero a quel punto fatte convincere, definendo modalità e passaggi per pagareal finto avvocato.L’uomo avrebbe così ottenuto, a più riprese, la somma di oltre 70mila euro per lavorare e definire la pratica legata al. Le donne, che già risultavano in graduatoria, avrebbero dovuto seguire invece un altro iter. Nell’indagare, la polizia giudiziaria ha scoperto come le causali delle ricariche sul conto postepay fatte dall’anziana, riportassero la voce «Riscatto casa popolare». Un elemento valutato come riscontro dalla, che aveva poi avviato l’indagine nei riguardi del 40enne. Una volta trasferita, con più accrediti, la somma all’indagato, la donna si era presentata agli uffici del comune diper vedersi riconoscere, precedentemente assegnata dall’ente. Tuttavia, agli uffici preposti non risultava alcuna pratica né elementi collegati al pagamento effettuato dalla vittima. Da lì la convinzione di essere stata truffata e la decisione, poi, di denunciare quanto subito alle forze dell’ordine. Laha così individuato il 40enne, denunciandolo a piede libero e sottoponendolo all’obbligo di dimora nel Comune di. L’inchiesta non è ancora conclusa.