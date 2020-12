Si era finto funzionario dell’Inps per entrare in casa di un’anziana, con la complicità di un’altra persona, riuscendo a portare via 2.500 euro. Finisce a processo con il giudizio immediato Castrese Sarracino, 39enne napoletano, accusato di rapina impropria ai danni di una donna anziana. Il colpo fu consumato il 17 dicembre del 2019. L’imputato, solo di recente poi, era stato arrestato a seguito di un’indagine della Procura di Nocera Inferiore. L’uomo era riuscito ad entrare in casa della vittima - non udente e affetta da patologie polmonari - fingendosi un funzionario dell’Inps. Per convincere la stessa e la figlia di quest’ultima, riguardo la veridicità del controllo, simulò anche una telefonata al figlio dell’anziana, un carabiniere, fingendosi suo amico. Poi, mentre il complice intratteneva le due donne, il 39enne si intrufolò in una delle camere della casa, portando via 2.500 euro. L’episodio si registrò nel comune di Fisciano. Il complice dell’imputato è rimasto, ad oggi, sconosciuto. Il 39enne residente a Marano, invece, dovrà essere processato per l’accusa di rapina impropria, secondo quanto contestato dal sostituto procuratore e titolare dell’indagine, Angelo Rubano. Gli elementi raccolti nei riguardi dell’uomo sono gravemente indiziari ed evidenti, al punto da finire sotto giudizio senza il filtro dell’udienza preliminare. L’uomo si era dichiarato estraneo alle accuse, ma ora lo attende il processo.

