Tuffo dalla balaustra panoramica a Furore, la rabbia di Borrelli: «Così si ammazzano, pessimo esempio per i ragazzini»

È diventato virale suscitando indignazione e sconcerto il video di un turista che, a Furore, si è cimentato in un tuffo a dir poco pericoloso. L'accaduto è stato segnalato dal deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il turista, come si vede dal video, si è lanciato da in mare da una balaustra panoramica sulla Costiera Amalfitana.

«Cosi si ammazzano e danno pessimi esempi ai ragazzini che da anni tentiamo di salvare da questa malsana abitudine - attacca Borrelli - il tuffo selvaggio non è soltanto prerogativa dei ragazzini. Già, perché se gli adolescenti scelgono di arrampicarsi in alto per lanciarsi in mare è per sentirsi invincibili e grandi, emulando, appunto, gli adulti. Non è detto che sia i primi che i secondi debbano essere per forza napoletani».

«Abbiamo segnalato il filmato alle forze dell’ordine affinché si facciano le opportune verifiche per capire in che periodo sia stato realizzato il video, se è un fatto recente. Bisogna innanzitutto capire se si tratta di un episodio sporadico o di una malsana e pericolosissima abitudine. Se così fosse potrebbe avvenire un incidente o peggio ma lo scongiuriamo - commenta Borrelli - Da anni ci battiamo contro il fenomeno dei tuffi selvaggi non per andare contro i ragazzi ma per salvarli. Video ed esibizioni come queste sono da ritenersi molto pericolose e diseducative a causa del processo di emulazione e bisogna quindi, adottare, le giuste contromisure».