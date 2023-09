Un ragazzino di 14 anni ha spaccato la vetrina interna ad un palazzo del centro, l’altra sera, a Nocera Inferiore. Puro vandalismo, che testimonia l’ennesimo episodio di micro criminalità che da tempo interessa una zona della città. Ad agire, da tempo, sarebbe un gruppo di baby-vandali che crea problemi di ogni sorta a cittadini e residenti, agendo con violenza in più punti del centro. L’ultimo episodio si è registrato intorno alle 21.00, come racconta una residente: «Un ragazzino che poteva avere non più di 14 anni ha ben pensato di distruggere la vetrina, a Capocasale, all’interno del palazzo di Mocalba, a due passi dalla piazza più frequentata di Nocera, oramai terra di nessuno. Non si è riusciti a bloccarlo mentre scappava e ancora non sappiamo se le telecamere lo abbiano ripreso. Tutto ciò per vandalismo, divertimento, inciviltà».

APPROFONDIMENTI Scafati,riciclaggio di auto rubate: arrestata gang di cinque persone «Non mi fa vedere mia figlia», prende a pugni l'assistente sociale: donna denunciata a Cava de' Tirreni Botte e minacce all’ex fin sotto casa a Nocera Inferiore, preso stalker

A questa testimonianza ne segue un’altra, di una ragazza a cena da amici nello stesso posto: «Dopo aver assistito alla rottura della vetrina, per tutta la serata è stato un continuo sfrecciare di scooter in controsenso per evitare la Ztl, ovviamente senza casco, schiamazzi a mezzanotte come da tradizione: questi “esseri” hanno pensato di distruggere a terra bottiglie di spumante, senza parlare dell’aria da “coffee shop” che si respirava. Ho chiesto di essere accompagnata fino all’auto perché avevo paura». Solo una settimana fa, nello stesso posto, due gruppi di giovani avevano scatenato una doppia rissa - probabilmente anche con l’uso di qualche arma impropria o coltello, oltre che con il lancio di sedie e tavolini afferrati dai bar - terrorizzando i residenti e scappando via dopo poco. Le scorribande di giovani, specie nel weekend, sembrano diventate circostanze ordinarie a Nocera Inferiore: nello specifico lungo il tratto che va dal Corso Vittorio Emanuele a via Papa Giovanni XXIII, con annessa Piazza del corso, la zona della stazione e piazzetta Petrosini.

Un anno fa, probabilmente lo stesso gruppo si rese protagonista di un violento pestaggio a danno di un ragazzino. La baby-gang andò via solo grazie all’intervento di un passante. Da più parti, tuttavia, vengono segnalati durante e per tutto il weekend episodi legati al disturbo della quiete pubblica, così come di piccolo spaccio, nelle zone centrali della città di Nocera. Una manciata di aggressioni sono state denunciate anche nei pressi della stazione. Qualcuno parla di una vera e propria emergenza, che ha stravolto la tranquillità dei weekend in città, per via di quel senso di impunità ostentato da questo gruppo di baby vandali.

Molti si sono rivolti all’amministrazione comunale per potenziare i controlli - già attivi in quella zona in realtà - mentre altri suggeriscono di denunciare gli episodi alle forze dell’ordine, non limitandosi solo a farne cenno attraverso i social.