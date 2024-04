Mercato San Severino, le ragazze del Virgilio volano alle finali dei campionati studenteschi di pallavolo

Le studentesse del Virgilio di Mercato San Severino volano in finale per i campionati studenteschi di pallavolo. Un traguardo brillante per una squadra che ha ricevuto grandissima soddisfazione già lo scorso anno, classificandosi quarta alle finali nazionali tenutesi a Camerino.

Venerdì 5 aprile le stelle del Virgilio hanno ottenuto una bella vittoria contro il liceo sportivo Severi di Salerno per due set a zero ed ora sono in corsa per la finale provinciale. Molto soddisfatti i docenti di Scienze Motorie Anna Accardi e Antonio Sessa, che, pur non disponendo di una palestra nella propria scuola, hanno messo in piedi una formazione capace di superare ogni ostacolo. Le giovanissime e grintose atlete sono state ospitate per i propri allenamenti dal Centro sportivo San Lorenzo di Piazza del Galdo, di cui alcune sono atlete. Molto orgogliosa la dirigente Luigia Trevisone, che da sempre incoraggia e sostiene le attività sportive della propria scuola che stanno portando lustro e visibilità all’Istituto.

La finale sarà disputata lunedì 29 aprile al Pala Cus di Baronissi, attendendo la finalista tra il liceo di Montecorvino e quello di Vallo della Lucania.

La formazione: Calabrese Rossella, Erra Ines, Laudati Barbara, Montefiascone Luna, Palombo Federica, Pannello Lorenza Maya, Picarella Giulia,Raiano Michela, Russo Francesca, Russo Myriam,Tulimieri Amelia, Vicinanza Maria.