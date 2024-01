Barawards 2023, trionfanoi bar di provincia di Salerno e Napoli

La provincia di Salerno e la Campania in generale trionfano ai Barawards 2023 di Bargionale.

Si è conclusa ieri sera, con una grande serata di festa all’Alcatraz di Milano, la nona edizione dei Barawards. Venti premi per incoronare i professionisti e i locali vincitori dei Barawards 2023 che fotografano il meglio dell’ospitalità italiana, scelti su una rosa di 450 locali candidati e ben 600 professionisti.

Il premio come miglior "Bar Team 2023" d'Italia se l'è aggiudicato il "Cinquanta - Spirito Italiano" di Pagani, nell'Agro nocerino sarnese. Il cocktail bar all'italiana di Alfonso Califano e Natale Palmieri è riuscito in meno di 3 anni ad imporsi a livello nazionale e internazionale con la sua squadra di giovani professionisti del settore.

Il premio come miglior "Bar d’albergo 2023" è andato invece al "Dry Martini at the Majestic Palace" di Sorrento.

Al Laboratorio Folkloristico di Pomigliano d'Arco, invece, è stato conferito il premio "Locale Green 2023" con il barmanager Vincenzo Pagliara, già miglior bartender d'Italia nel 2022, da sempre attento alla sostenibilità della propria offerta.

Tanti altri premi e riconoscimenti raccolti anche da altri professionisti e progetti campani.

Dario Tortorella, bartender de "L'Antiquario" di Naoli, si è classificato al secondo posto nella categoria "Bartender 2023" mentre al terzo posto si è posizionato Vincenzo Pagliara del "Laboratorio Folkloristico". Augusto Amaral de "La Mela" di Napoli, invece, si è classificato al terzo posto della categoria "Bartender under 30 2023".

Palazzo Petrucci di Napoli si è piazzato al terzo posto nella categoria "Ristorate rivelazione 2023".

Anche ai Barawards 2023 di Bargiornale, quindi, si conferma l'offerta di qualità del settore ricettivo della Campania.