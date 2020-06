Cilento, nasce il “panettone estivo” della solidarietà

Un dolce lievitato estivo simile al panettone, “Memento Dulce”, per dare un messaggio di speranza e di ripartenza. E’ l’idea di 23 panettieri di tutt’Italia che hanno così lanciato il progetto “mentITalità”. Tra questi, anche un giovane panettiere cdi Castellabate, Umberto Corradino. L’idea già atterrata sui social attraverso la pagina Facebook “Quelli della notte zio pane” vedrà i partecipanti preparare questo dolce, ribattezzato “Memento Dulce”, di circa 500 grammi, gusto menta e limone candito da abbinare al gelato o da bagnare con del rum per avere la sensazione di mangiare il mojito. Il costo del dolce lievitato sarà di 12 euro, di cui 2 andranno in beneficenza © RIPRODUZIONE RISERVATA