E' di Amalfi la migliore cantina al mondo. Alla Caravella le tre stelle di The World of Fine Wine

La migliore cantina al mondo? Sta ad Amalfi ed è quella del ristorante stellato La Caravella. A stabilirlo è stata una giuria internazionale, composta da sommelier e scrittori di vino, che hanno attribuito le tre stelle di The World of Fine Wine una sorta di bibbia del vino, essendo considerata la migliore rivista di settore al mondo.

E così dopo il Milano Wine Week che a settembre assegnò gli Awards 2022 tra i quali figurava la monumentale carta dei vini del ristorante La Caravella di Amalfi, per il patron Antonio Dipino, che ostenta la propria soddisfazione attraverso il profilo facebook del ristorante, arriva un'altra grande soddisfazione.

La Caravella di Amalfi, tra le prime stelle Michelin del sud Italia, vanta una quantità impressionate di vini delle migliori selezioni e delle più grandi etichette. Un particolare che già nel nel 2005 non sfuggì all'Espresso che la premiò come migliore cantina d'Italia. Altro riconoscimento giunse poi nel 2015 come cantina del cuore.