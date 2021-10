Expo 2020, Pollica protagonista a Dubai con la Dieta Mediterranea

Il Cilento protagonista all’Expo 2020 di Dubai, la più grande esposizione universale che promuove il dialogo e la cooperazione tra i vari Paesi del mondo, nonché tra i cittadini e le istituzioni. Al Padiglione Italia, infatti, è stato protagonista il Comune di Pollica, patria della Dieta Meditarranea.

«Grazie alla collaborazione con il Future Food Institute e la sua presidente Sara Roversi, abbiamo ripreso a scrivere insieme un’altra pagina della storia di Pollica, indissolubilmente legata alla Dieta Mediterranea e lo abbiamo fatto in luogo straordinario che oggi è anche il centro del mondo»spiega il sindaco Stefano Pisani.

E poi conclude: «Ho conosciuto le sfide di quella parte della terra dove i cambiamenti climatici hanno già segnato il presente e dove l’essere umano prova a resistere puntando su innovazione e sostenibilità … individuare nuovi modelli di sviluppo è anche la nostra sfida per il futuro! Dalla nostra abbiamo una chance in più: la Dieta Mediterranea come modello di sviluppo, è ora di capitalizzare il nostro Patrimonio».