Napoli, Gay-Odin presenta il tradizionale uovo gigante dedicato a Procida capitale della cultura

Un uovo gigante commissionato tanti anni fa è diventato una tradizione intramontabile per la storica fabbrica di cioccolato napoletana Gay-Odin.

Quest'anno, Gay-Odin dedica all’isola di Procida il tradizionale uovo di Pasqua gigante. Un omaggio alla Capitale italiana della cultura 2022, «ad un’isola unica e bellissima, per storia, paesaggio e cultura, da sempre fonte di ispirazione per scrittori, artisti e registi di fama mondiale», afferma Marisa del Vecchio, Amministratore Delegato Gay-Odin. «Non potevamo non dedicare a Procida il nostro uovo gigante, un appuntamento tanto atteso e a cui siamo particolarmente affezionati»

L’uovo gigante Procida 2022 riproduce sulla superficie la pittoresca veduta del borgo della Corricella, icona dell’isola nel mondo. I maestri artigiani della fabbrica di via Vetriera hanno dipinto in punta di pennello e a piccoli colpi di sac-à-poche l’antico borgo marinaro di Procida con le sue case a grappolo vibranti di colore e il porticciolo seicentesco, le barche ormeggiate e le reti da pesca lasciate asciugare sul molo. E in lontananza l’isolotto di Vivara.

Il risultato è una gouache golosa tutta da mordere che culmina con la scritta Gay-Odin racchiusa tra i tipici limoni procidani. Questa mattina in azienda è arrivato anche Leonardo Costaiola, assessore alla cultura di Procida per ringraziare personalmente la famiglia Gay-Odin: «Ringraziamo Gay-Odin per questo dono esclusivo. È sempre un’emozione, questo uovo rappresenta l’identità visiva della nostra isola. Questo è un momento importante non solo per l’isola di Procida, ma per tutta la Regione Campania».

«Procida capitale della cultura rappresenta un momento importante, - aggiunge l’assessore Costaiola - di quella che amo definire la rigenerazione culturale, turistica e creativa di tutta la nostra regione». Come ogni anno, l’opera sarà esposta negli spazi della fabbrica di via Vetriera a Napoli nei giorni che precedono la Pasqua (con accesso libero) e che contemporaneamente segnano l’avvio delle celebrazioni di Procida 2022.

Non è mancata la partecipazione dell’assessora al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato che ha ricordato quanto sia importante Gay-Odin per la città partenopea: «Questa storica azienda non solo ha portato nel mondo la cultura del cioccolato ma la qualità del cioccolato». «Gay-Odin, per noi è una specie di pezzo delle nostre famiglie. - ricorda l’assessora Armato - Non c'è festa, ricorrenza, cena o pranzo a Napoli e in questo territorio in cui non sia protagonista questo cioccolato. È un’eccellenza della nostra città che noi vogliamo tutelare e valorizzare il fatto che quest’anno Gay-Odin abbia deciso di dedicare il più grande uovo di Pasqua a Procida è una cosa importante e simbolica».

Il gigante uovo “Procida capitale della cultura” è un’opera d’arte alta due metri per oltre 300kg di peso e viene realizzata a mano dagli artigiani della storica fabbrica con le migliori materie prime, cacao criollo e bacche di provenienza centro-americana.