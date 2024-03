Giardini del Molosiglio: ripristinata la segnaletica, la fioritura e le aree per gli amici a quattro zampe

Un piano triennale di manutenzione dei 21mila metri quadrati dei Giardini del Molosiglio: la più grande adozione di verde pubblico napoletano ad opera di un'associazione del terzo settore, che ha compulsato una primaria azienda di cura di giardini storici.

Protagonisti della sinergia sono il Comune di Napoli e l’Associazione Premio GreenCare, presieduta da Benedetta de Falco, che domani, sabato 16 marzo, alle ore 10.00 ai Giardini del Molosiglio, illustrerà al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, all’assessore al Verde e Salute Vincenzo Santagada, alla presidente della Prima Municipalità Giovanna Mazzone, il piano di interventi del prossimo triennio.

Tra le novità che interesseranno i Giardini c’è il già ripristinato roseto, con la messa a dimora di 45 esemplari di rosa intorno al Monumento al Fante; la segnaletica in italiano ed inglese dedicata alla presenza degli uccelli, realizzata in collaborazione con l’Associazione Studi Ornitologici dell’Italia Meridionale, con la quale si sono anche installati nidi e mangiatoie per facilitare la vita dei volatili in ambiente urbano.

Inoltre, è stata ripristinata l’area cani con l’evidenza di poche semplici regole da rispettare per la pacifica convivenza tra gli amici a quattro zampe.

Altra novità dell’adozione, sono le strumentazioni che si stanno utilizzando per le attività manutentive: senza carburante ed a batteria con tagliaerba, decespugliatori e soffiatori di nuova generazione. Se ne occupa l’azienda Batù srl, che ha da tempo iniziato un processo di conversione di tutte le attrezzature dal motore a scoppio alla batteria.

«Con la manutenzione dei Giardini del Molosiglio, Batù diventa la prima azienda in città a gestire la manutenzione ordinaria di un parco pubblico con attrezzature esclusivamente a batteria. Non possiamo permetterci di procrastinare i temi della sostenibilità ambientale, della salute e del benessere dei nostri lavoratori», dichiara Giovanni Masucci, amministratore delegato Batù Srl.

Tra le aiuole che hanno ripreso gran parte della loro bellezza, si svolgerà anche l’annuale cerimonia di consegna delle Medaglie delle Riconoscenza Civica 2024 dedicate a meritevoli cittadini, curatori del verde urbano, voluta da Premio GreenCare.

Tra i premiati, la presidente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli Rosita Marchese, la presidente della Fondazione Foqus Rachele Furfaro, il già direttore del Mann Paolo Giulierini, la regista Claudia Brignone con l’ostetrica Teresa De Pascale, il capitano di vascello Aniello Cuciniello, comandante Quartier Generale Marina di Napoli, gli imprenditori Carmine Ferrara, Nunzia Petrecca e Gianluca Picone, la storica dell’arte Antonella Pisano, i sodalizi FAI Delegazione di Napoli e Nati per leggere, e alcuni docenti e studiosi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, tra i quali Riccardo Motti, Massimo Ricciardi, Elisabetta Moscato, Maria Vittoria Gagliardi.

Dopo la cerimonia di conferimento, seguirà una visita guidata gratuita all’area per farne conoscere non solo la componente verde (Giovanni Masucci), ma anche le prerogative storico-artistiche (Antonella Pisano) con la presenza delle fontane (Mimma Sardella).

Tutte le attività di cura dei Giardini del Molosiglio sono sostenute da alcuni Soci Mecenati del GreenCare: Ferrarelle Società Benefit, Antony Morato, Idea Bellezza e un benefattore che vuole restare anonimo.