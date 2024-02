​Bollette più care per i vulnerabili, tutele graduali e mercato libero: come risparmiare fino a 150 euro l'anno

Il prezzo della luce elettrica per chi non sceglierà un operatore del mercato libero (restando fino al 2027 con i prezzi calmierati) sarà più basso rispetto ai clienti vulnerabili che rimaranno nel regime tutelato (senza data di scadenza). In media tra i 36 e i 73 euro l'anno, anche se da qui al primo luglio, quando scadrà il mercato tutelato dell'energia elettrica, il risparmio potrebbe ridursi. Questo l'esito più sorprendente dei risultati delle aste per il sistema delle tutele graduali, pubblicate ieri dall'Aquirente unico del Gestore dei servizi energetici.

Tanto da far dire provicatoriamente all'Unione nazionale consumatori, che se rimanessero questi i prezzi ai clienti vulnerabili (anziani, disabili o persone meno abbienti) converrebbe quasi paradossalmente intestare l'utenza a un parente non vulnerabile che entra nelle tutele graduali. Tuttavia secondo Giovanni Baroni, presidente Piccola Industria-Confindustria e ideatore dell'app di confronto dei prezzi delle bollette, Billoo, «con alcune offerte del mercato libero si potrà arrivare a risparmiare fino a 150 euro al mese». Facciamo un po' di chiarezza.

