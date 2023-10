Bollette gas e luce, mercato tutelato in scadenza: la possibile proroga (e come passare a quello libero)

Ultimi mesi per il mercato tutelato, o quasi. Il governo sta ragionando su un'ulteriore proroga del regime di massima tutela per gas e luce nel 2024. Nel frattempo, però, in vista della scadenza di inizio del prossimo anno, diversi operatori stanno cominciando a mandare ai propri clienti le informative per passare a quello libero.

Stando alle regole attuali, infatti, tra gennaio e aprile cessa il mercato tutelato, cioè quelle forniture di energia elettrica e gas naturale con prezzi e condizioni contrattuali definite dall’autorità per l’energia, l’Arera. Sono contratti per piccoli clienti (famiglie o microimprese) che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero. Vediamo allora quali sono le opzioni per passare al mercato libero e per quanto potrebbe essere prorogato il regime tutelato.