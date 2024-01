Cricca e Isobel, storia d'amore al capolinea. Lui scappa in Africa: «Sto troppo male, non riesco a reggere la fama»

Cricca e Isobel si sono detti addio, nuovamente. Il cantante è volato in Africa insieme alla mamma per ritrovare se stesso, ma proprio oggi, 13 gennaio, ha confermato la rottura con la ballerina professionista di Amici. I due si erano lasciati già qualche mese fa a causa dei numerosi impegni, ma avevano deciso di riprovarci per l'amore che li legava. Amore che, tuttavia, non sembra essere bastato.

«Oggi ho salutato mamma che tra un paio di giorni rientra in Italia. Sarei dovuto rientrare anch’io ma non sono ancora pronto e penso di non avere ancora lavorato abbastanza su di me. Quindi ho cambiato il volo e resterò ancora qui in Togo per un po'», ha scritto Cricca sui social, facendo sapere che rimarrà ancora per qualche tempo.