Perde la fede in mare, Stefano la ritrova 11 anni dopo grazie a un post su Fb: «Era su uno scoglio, non ho mai perso la speranza»

È una vicenda che ha del miracoloso, ma è tutto reale. Una fede nuziale, con inciso "Daniela, 8-6-2012", è riemersa a Punta Secca, in Sicilia. L'annuncio del ritrovamento si è diffuso su Facebook, fino ad arrivare al legittimo proprietario. Stefano Miccichè, originario di Santa Croce ma residente a Catania, è riuscito quindi a recuperare la sua fede, persa probabilmente nel 2013, dopo solo un anno di matrimonio.

Appassionato frequentatore di Punta Secca, luogo in cui ha celebrato le sue nozze, Stefano ha ritrovato il prezioso gioiello grazie a Giovanni Rosa, custode del porticciolo. Ancora incredulo, Stefano ha confidato a Ragusa Oggi: «È da ieri che non penso ad altro. Per chi crede, è una cosa che fa pensare».