Arriva la proroga dell'aiuto per i giovani ad aprire un mutuo, che fa parte del cosiddetto bonus prima casa. Fino al prossimo 30 settembre viene estesa della garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui per le giovani coppie e chi ha meno di 26 anni. Il precedente termine era fissato al 30 giugno. A prevederlo è una norma del decreto sugli Enti pubblici, introdotta durante l’esame alla Camera e ora è all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Il via libera definitivo, con la trasformazione in legge, si attende nei prossimi giorni.

Le categorie a cui è indirizzata la misura sono sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi Iacp e i giovani di età inferiore ai 36 anni, con Isee non superiore a 40.000 euro. Vediamo nel dettaglio, quindi, in cosa consiste il bonus prima casa e come si chiede.