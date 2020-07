Belen e la prima foto dopo il bacio con Gianmaria Antinolfi: «Sono felice». Ma i fan notano un dettaglio. Due giorni fa, la prima foto del bacio tra la showgirl argentina e l'imprenditore campano. Il primo bacio post Stefano De Martino. Adesso, Belen è tornata su Instagram con due nuove foto dalle didascalie eloquenti «Sono felice» e «Che bella la vita». Ma l'attenzione dei fan è catturato da un particolare.

Nella prima immagine, Belen è seduta su una seduta da giardino con indosso un vestito bianco. Lei si dichiara «felice», ma i follower vedono altro. «Dici di essere felice, ma i tuoi occhi dicono il contrario...», scrivono alcuni. E ancora: «Sei malinconica, ti mancano Stefano e Santiago...».

Nella seconda foto, Belen è in barca con l'amico Mattia Ferrari. Ma i fan continuano a credere che non abbia dimenticato Stefano e lo voglia far ingelosire. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA