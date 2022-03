GF VIP, Biagio D'Anelli risponde a Miriana: «Sono senza parole, solo schifo!»

Dopo le dichiarazioni di Miriana Trevisan nell'intervista a Verissimo, Biagio D'Anelli non è rimasto in silenzio. La showgirl ha dichiarato di aver messo fine alla sua storia d'amore con l'opinionista, nata nella Casa del GF Vip, a seguito di alcuni atteggiamenti che non le sono piaciuti. L'ex gieffino non ha gradito questo comportamento e ha commentato il tutto con una storia su Instagram: «Hai registrato giovedì mattina, mi lasci senza dirmelo e la sera del GF dici che provi un sentimento... I soldi del monopoli sono più veri! Senza parole. Schifo!».

Parole al veleno da parte di Biagio, secondo cui, la puntata di Verissimo sarebbe stata registrata giovedì mattina, prima dell'appuntamento serale con il Grande Fratello, dove l'ex gieffina ha dichiarato di voler aver un confronto da sola con lui e di provare ancora un sentimento. Affermazioni che non corrisponderebbero a quanto rivelato nel salotto di Silvia Toffanin. Infatti, Miriana ha parlato apertamente a Toffanin del suo rapporto con Biagio D'Anelli, senza rinnegare tutto quello che è accaduto nella casa, che le ha regalato gioia e spensieratezza anche nei momenti più difficili. Ciò che emerge dal suo racconto, però, è che le settimane trascorse l'uno lontano dall'altra hanno creato un distacco e una freddezza inaspettati, seguiti dal fatto che lui ha preferito parlare della «latitanza» di Miriana in televisione, piuttosto che chiamandola. «Ho una responsabilità troppo grande, non posso accettare che un uomo non sia comprensivo» ha dichiarato la Trevisan.