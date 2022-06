Boateng e Valentina Fradegrada, nozze nel Metaverso. Enzo Miccio: «Un matrimonio spaziale»

Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati. Succede oggi, sabato 11 giugno 2022, in una location esclusiva. Da diversi giorni nel bergamasco si sono accesi i riflettori sull’ex calciatore del Milan e sulla famosa fotomodella ed influencer, in trepidante attesa di salire all’altare. Ma oltre al matrimonio reale ecco spuntare anche il wedding day nel Metaverso. Una funzione virtuale celebrata da Enzo Miccio, noto wedding planner conosciuto per le sue trasmissioni su Real Time (e, recentemente, visto a ‘Pechino Express’ in qualità di sostituto di Costantino Della Gherardesca), ha condiviso, sul proprio account Instagram, un progetto assai speciale e alquanto innovativo.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Gattuso riparte dal Valencia: «Io razzista? Adoro... GOSSIP Andy Carroll (ex nazionale inglese) ubriaco e a letto con due donne a... FIORI D'ARANCIO ​Filippo Magnini e Giorgia Palmas sposi sul lago di Como, il...

Leggi anche > Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada, proposta di nozze da sogno: i dettagli del matrimonio

Sono stati giorni impegnativi, di preparativi e di incontri casuali coi fan per i futuri sposi. A dare l’annuncio delle nozze era stata la stessa Valentina Fradegrada, che in passato non si era mai spinta così tanto. Evidentemente, dopo la fine della storia con Fred de Palma, la trentenne ha trovato in Kevin-Prince Boateng la persona giusta con cui compiere il grande passo. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso dicembre, circa quattro mesi dopo il loro primo appuntamento. «Vuoi essere il mio wow per sempre?», le aveva chiesto l’ex trequartista del Milan. E la risposta affermativa ha aperto le porte al «sì» più importante della sua vita che si è celebrato anche nel Metaverso.

Oggi, infatti, si è realizzato il suo sogno nel suggestivo borgo di Radicondoli, in provincia di Siena. Oltre alla cerimonia nuziale la coppia, però, ha voluto celebrare la loro unione anche nel Metaverso, per poter condividere con tutti i fan il giorno più importante della loro vita. «Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso», aveva preannunciato entusiasta la modella bergamasca Valentina Fradegrada in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, tempo fa.

E per l'occasione anche il loro officiante è stato d'eccezione. A sancire la loro unione virtuale ci ha pensato Enzo Miccio, chiamato per ufficializzare il grande evento. E su Instagram il noto wedding planner ha dichiarato: «Immaginate di mettere insieme un wedding planner un po’ folle che ama le sfide e Over The Reality (la piattaforma decentralizzata per il AR Metaverse) e l’amore che unisce due persone quali la star del calcio Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada, famosa influencer, imprenditrice, DJ, e cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu.



Che cosa si può ottenere?

Un matrimonio spaziale.

Questo è ciò che è avvenuto oggi alle 16:30. La celebrazione del primo matrimonio nel Metaverso è avverrà in una location veramente unica: la luna. La richiesta dei due novelli sposi è stata quella di potersi sposare dove nessuno l'avesse mai fatto. E come potevo non esaudire il loro desiderio?

La collaborazione tra noi e Over ha dato vita ad una location personalizzata creata interamente con tecnologia 3D.

La coppia però, voleva far partecipare anche i propri fan al loro matrimonio. E così sarà. Tutti i partecipanti potranno avere infatti la possibilità di accedervi tramite un esclusivo NFT. Nella location, oltre ai novelli sposi e ai loro inseparabili amici a quattro zampe, sarò presente anche Io che celebrerò le prime nozze nel metaverso».