Melissa Satta, il mistero del tatuaggio rimosso: c'entra Matteo Berrettini?

E sì, i tatuaggi sono una tendenza inarrestabile, ma a quanto pare Melissa Satta ha scelto di rimuoverne uno. Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, molte cose sono cambiate. E la rimozione del tatuaggio potrebbe determinare un altro cambiamento nella sua vita.

Quando il tattoo non rappresenta più una persona, o magari sbiadisce di colore o si deforma perché eseguito male, si punta subito alla rimozione. Ma per Melissa Satta quale sarà stato il vero motivo? Sarà che forse la showgirl vorrebbe cancellare dal suo corpo la scritta di un amore indelebile ormai finito da tempo. Non c'è molta chiarezza a riguardo, ma i dettagli potrebbero alludere a questo.

Oggi la rimozione dei tatuaggi è un trend in crescita che procede di pari passo con l'amore-ossessione per i disegni indelebili impressi sulla nostra pelle. «Dopo 4/5 sedute il tatuaggio inizia a scomparire», ha spiegato Melissa Satta in una delle tante Instagram Stories.

E così, in una società di tatuati sono sempre più frequenti le richieste per cancellare i tatuaggi. E la maggior parte delle persone che si sottopongono alla rimozione di un tatuaggio cancella i nomi, le iniziali o le frasi per gli ex fidanzati o mariti, di cui si vuole rimuovere ogni ricordo.

Le domande con più frequenti sul web vertono soprattutto su come cancellare i tatuaggi, quali pigmenti si eliminano più facilmente di altri e quanto costerebbe eliminare per sempre disegni e grafismi nei quali non ci si rispecchia più. In Italia ci sono milioni di persone con almeno un tatuaggio.

Sicuramente, alcune zone del corpo particolarmente delicate sono più soggette a effetti collaterali se sottoposte alla cura dei laser in caso di ripensamento, come caviglie, polsi, collo, seno e incavo delle ginocchia.

Trattare queste aree può comportare più dolore, eritemi, formazione di bolle, emorragie e reazioni allergiche.