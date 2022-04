Cecilia Rodriguez e la frecciatina a Soleil Sorge: «Quando si è lasciata con Jeremias...»

Jeremias Rodriguez, fratello di Cecilia Rodriguez, è impegnato come concorrente sull’Isola dei Famosi per la seconda volta. Nel suo primo naufragio ha conosciuto e si è innamorato di una collega di reality, Soleil Sorge e mel momento in cui i due si sono detti addio, Cecilia non sembra aver versato lacrime: «Quando si è lasciata con Jeremias...».

Cecilia Rodriguez (Instagram)

Cecilia Rodriguez e la frecciatina a Soleil Sorge

Cecilia Rodriguez parla, ospite di Casa Chi su Instagram, del fratello Jeremias impegnato con il padre Gustavo sull’Isola dei Famosi. Jeremias è naufragato per la seconda volta e durante la sua prima avventura ha conosciuto e si è innamorato di Soleil Sorge, grande protagonista del Gf Vip e ora opinionista de La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso. Quando si sono lasciati Cecilia non sembra essersi affatto intristita: «Ci siamo sempre viste – ha confidato - frequentate, ma non c’è mai stato un rapporto di amicizia. Eravamo cognate e ci vedevamo, andavamo anche d’accordo perché non abbiamo coltivato nessun rapporto e si, quando loro si sono lasciati ero contenta (…) Quando finiscono le storie sempre qualcosa di sbagliato c’è stato. Non sono quella che riesce ad avere rapporti con le persone che non fanno più parte della famiglia. Preferisco così sennò poi si creano dei casini».

Soleil Sorge (Instagram)

Oggi Jeremias è felicemente fidanzato: «Da due anni si è fidanzato con questa ragazza che è meravigliosa e penso che sono cose che aiutano tanto come ha detto lui. Lei l’ha accettato così com’è, non l’ha mai giudicato, evidentemente ha avuto delle donne prima che non hanno mai apprezzato questa sua persona al centro per cento. Lei lo ama così com’è con i suoi pregi e difetti, lui ha il carattere che ha».